Два новых автобуса вышли на рейс маршрута «Лыткарино — Котельники» в Подмосковье

Автопарк межрайонного автотранспортного предприятия № 1 — филиала АО «МОСТРАНСАВТО», обслуживающего г. Лыткарино, пополнился двумя машинами ЛиАЗ-529265. 11 июля автобусы большого класса вышли в свой первый рейс по маршруту № 348, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комфортабельные салоны новых автобусов оборудованы системой климат-контроля, видеонаблюдением, электронными рейсоуказателями и аудиоинформаторами.

Ранее на маршрут № 348 «Экспресс» вышли 3 новых автобуса, которые курсируют по укороченной схеме через Лесную улицу. Также в ближайшее время автопарк предприятия пополнится еще тремя машинами большого класса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.