Дорожный трафик в Подмосковье увеличится в декабре перед новогодними праздниками

В декабре в Подмосковье ожидается рост транспортного потока, особенно в последние недели месяца. Пик загруженности прогнозируется с 26 по 30 декабря, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что декабрь традиционно становится самым загруженным месяцем на дорогах региона. Уже сейчас фиксируется увеличение количества автомобилей.

Основной пик трафика ожидается после 20 декабря, когда вечерний час пик сместится на 16:00. Самыми напряженными днями станут 26–30 декабря, а во второй половине дня 31 декабря интенсивность движения снизится. Пробки прогнозируются на центральных улицах городов, особенно рядом с торговыми центрами и магазинами, а также на съездах с МКАД и основных вылетных трассах.

В праздничные выходные трафик станет менее интенсивным, а к середине января движение вернется к обычному режиму.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин напомнил водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, использовать ремни безопасности, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не садиться за руль в состоянии опьянения.

В ведомстве также призвали пешеходов быть внимательными, носить световозвращатели в темное время суток и переходить дороги только по переходам, убедившись в безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.