Дорожные знаки с запретом остановки транспортных средств появились в Люберцах

В городском округе Люберцы на улице Юности установили знаки, запрещающие остановку транспортных средств, сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

«По решению рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе Люберцы на ул. Юности установили дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Они действуют в рабочие дни с 9:00 до 18:30», — отметили в управлении.

Эвакуация транспортных средств, нарушающих правила парковки, начнется через 20 дней после установки знаков.

С начала года подобные дорожные знаки уже были установлены в Люберцах на ул. Электрификации, д. 29, 26А, ул. С. П. Попова, д. 25. ул. 8 Марта, д. 36А, ул. Инициативная, д. 50; ул. Красноармейская (Кирова), д. 20А, л. Преображенская, д. 4.

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