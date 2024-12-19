Дорожные знаки отремонтировали в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки на 14 региональных дорогах в 10 городских округах Московской области, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Отсутствующий или поврежденный знак несёт в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — добавили в ведомстве.

Ремонт знаков провели в черте городов: на ул. Народное Имение в Раменском, на ул. Первомайской в Ивантеевке, на ул. Ленина в Озерах, на ул. Центральной в Щелкове, ул. Георгия Димитрова в Красногорске, на Восточном шоссе в Балашихе, на улицах Туполева, Наркомвод, Чкалова и Мыясищева в Жуковском, на ул. Чернышевского и проезде Мишина в Серпухове.

В нормативное состояние также привели знаки на дорогах в малых населённых пунктах: на ул. Центральной в деревне Покровское г. о. Истра и на ул. Заречной в деревне Машково г. о. Люберцы.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры. Специалисты Мосавтодора особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.