Дорожные знаки отремонтировали на дорогах в 8 округах Подмосковья

В рамках работ по летнему содержанию на региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки в 8 округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Знаки отремонтировали на трех городских улицах: улице Фабричной микрорайона Пироговский в Мытищах, улице Советской в Голицыне Одинцовского округа и улице Академика Янгеля в Красноармейске округа Пушкинский.

В малых населенных пунктах ремонтные работы провели на шести дорогах: улице Пролетарской в деревне Ивановское округа Серпухов, улице Куйбышева в поселке городского типа Менделеево округа Солнечногорск, улице Чехова в поселке городского типа Красково округа Люберцы, дороге в деревне Большое Кишнево Орехово-Зуевского округа, а также на дороге в селе Речицы и улице Шоссейной в поселке совхоза Раменское Раменского округа.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры. Особое внимание дорожники уделяют элементам, влияющим на безопасность движения: знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.