Дорожные знаки отремонтировали на дорогах в 8 округах Подмосковья

В рамках работ по летнему содержанию на региональных дорогах специалисты «Мосавтодора» восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки в восьми округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Знаки отремонтировали на пяти городских улицах: улице Вертолетной в Люберцах, Московском шоссе в Серпухове, улице Коломенской в Озерах, улице Праволинейной в Жуковском и на 2-м км Ильинского шоссе в Красногорске.

В малых населенных пунктах ремонтные работы провели на трех дорогах: в деревне Хрипань Раменского округа, деревне Большое Кишнево Орехово-Зуевского округа и на улице Центральной в деревне Косторово г. о. Истра.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — пояснили в ведомстве.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры. Особое внимание дорожники уделяют элементам, влияющим на безопасность движения: знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.