Дорожные знаки отремонтировали на 16 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и заменили выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки на региональных дорогах в 14 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы провели на ул. Пушкина в Луховицах, ул. Наркомвод в Жуковском, ул. Первомайской в Лосино-Петровском, ул. Тарасовской в Королеве, ул. Браварской в Щелкове, ул. Ленина в Лобне, ул. Полукольцевой в Зарайске, ул. Каракозова в Можайске, Раменское, улица Центральная в селе Верхнее Мячково и улица Коминтерна, ул. Пушкина в Чехове, проспекте Юных Ленинцев в Подольске.

А также знаки восстановили на ул. Шоссейной в п. Малаховка Люберец, ул. Кирова в Ивантеевке и на Ярославском шоссе в Пушкино, ул. Коминтерна в Раменском и ул. Центральной в с. Верхнее Мячково.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.