Дорожные знаки обновили возле школы в Воскресенске

Так, сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» обновили дорожные знаки возле МОУ СОШ «Вектор» в микрорайоне Лопатинский. Наличие предупреждающих и регулирующих знаков помогает водителям заранее снижать скорость и проявлять повышенную осторожность. Это снижает риск дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов и повышает общую безопасность дорожного движения.

Для повышения уровня безопасности также рекомендуется проводить регулярные беседы с детьми, рассказывая о правилах поведения на дороге и важности соблюдения установленных правил. Детям следует разъяснять значение каждого дорожного знака и правила поведения на улице, чтобы снизить вероятность несчастных случаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.