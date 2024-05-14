Дорожные знаки и антипарковочные дуги появились на ул Вокзальной в Одинцове

На улице Вокзальной в Одинцовском округе установили новые дорожные знаки, антипарковочные дуги и «лежачих полицейских». Улица ведет к железнодорожной станции Одинцово, поэтому новые меры по повышению безопасности дорожного движения вызвали одобрение местных жителей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Работы по установке дуг на тротуарах проводятся в местах, где из-за несанкционированной парковки автомобилей затруднено движение пешеходов с колясками и маленькими детьми.

После того как от жителей поступает заявление, специалист городской администрации совместно с заявителями должен сделать вывод о необходимости таких устройств по указанному адресу, и о том, не возникнет ли после их установки помех для проезда спецтранспорта — скорой помощи, пожарной техники, машин по уборке мусора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.



Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.