Дорожные службы убирают снег на трассах Раменского округа

Дорожные службы продолжают зимнее содержание региональных дорог в Раменском муниципальном округе после снегопада. Специалисты убирают и вывозят снег, обрабатывают покрытие и восстанавливают инфраструктуру, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора ликвидируют последствия снегопада на региональной сети. Рабочие проводят уборку и вывоз снега, а также противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и посадочных площадок на остановках.

На Донинском шоссе восстановили остекление остановочного павильона. В поселке Быково на Пушкинской улице очистили остановку от граффити. Для повышения безопасности движения отремонтировали поврежденные дорожные знаки в Раменском на улице Карла Маркса и Донинском шоссе, а также в деревне Хрипань на Центральной улице.

Кроме того, специалисты привели в порядок линии наружного освещения вдоль дороги на Островецком шоссе в деревне Верее и на Егорьевском шоссе рядом с деревней Аринино.

В ведомстве уточнили, что сотрудники Раменского РУАД №7 ежедневно обслуживают региональные дороги не только в Раменском округе, но и в Балашихе, Богородском, Бронницах, Жуковском, Котельниках, Лыткарино, Люберцах, Павлово-Посадском, Реутове, Черноголовке и Электростали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.