Дорожные службы Подмосковья завершили ремонт территорий девяти медучреждений

В ремонтном сезоне 2025 года дорожные службы ремонтируют территории медицинских учреждений Московской области. Для комфорта и безопасности пациентов и сотрудников больниц уже отремонтировали покрытие на девяти территориях, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Состояние покрытия у больниц, поликлиник, ФАПов влияет на комфорт посетителей, в том числе маломобильных граждан, поэтому мы в этом году продолжаем работу по ремонту территорий медицинских учреждений Подмосковья. Всего к осени планируется отремонтировать территории у 23 больниц в 15 округах. На девяти территориях уже обновили порядка 20 тысяч кв. м покрытия, в том числе на парковках, и устроили пешеходные дорожки, а еще на девяти ведутся работы», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, дорожники отремонтировали территории у Люберецкой областной больницы № 1 на ул. Карла Маркса в пгт. Красково и Московского областного центра охраны материнства и детства на Октябрьском проспекте в г. Люберцы. В г. о. Коломна покрытие обновили сразу на трех территориях: Коломенской больницы на ул. Октябрьской Революции в г. Коломне, психиатрической больницы имени Т. Б. Тимиревой на ул. Партизан в г. Коломне и на ул. Школьной в с. Большое Колычево.

Также ремонт провели на территориях Чеховской больницы на ул. Пионерской в г. Чехове и Серпуховской больницы на ул. Химиков в г. Серпухове, Пушкинской клинической больницы имени проф. В. Н. Розанова на ул. Авиационной в г. Пушкино и НИКИ детства на ул. Воровского в г. Мытищи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.