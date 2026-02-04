Дорожные службы Подмосковья провели более 30 циклов уборки дорог в январе 2026 года

С начала 2026 года дорожные службы Московской области активно занимаются зимним содержанием региональных дорог. По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, специалисты Мосавтодора провели более 30 циклов уборки и обработки проезжей части с применением противогололедных материалов.

В январе с дорог Подмосковья вывезли 254 тысячи кубометров снега на специально отведенные площадки. Более 1 200 дорожников выполнили восемь циклов очистки тротуаров и пять циклов уборки остановочных площадок, а также расчищали обочины, дорожные знаки и устраняли поваленные снегом деревья, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Для уборки ежедневно привлекалось свыше 450 единиц техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы и автогрейдеры. В периоды сильных снегопадов на линию выходило более 600 специализированных машин.

Министерство транспорта Подмосковья призвало автомобилистов не оставлять машины на остановках, перекрестках и проездах, чтобы не мешать работе уборочной техники. В случае чрезвычайных ситуаций или ДТП рекомендуется обращаться по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.