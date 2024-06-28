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Дорожные службы Подмосковья привели в порядок остановки на 6 дорогах

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные остановочные павильоны на 6 дорогах, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы провели на остановках, расположенных на дорогах в деревне Бахтеево Раменского округа, деревне Андреевское Можайского округа, поселке Ржавки г. о. Солнечногорска, ул. Гагарина в Жуковском, ул. Полевой во Фрязине и на проспекте Академика Туполева в Домодедове.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

Все работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.