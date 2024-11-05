Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание автодорог

Дорожные службы Московской области перешли на зимнее содержание дорог и тротуаров, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В минувшие выходные уже были проведены работы по обеспечению безопасного проезда во время снегопада, в рамках которого провели цикл очистки и противогололёдной обработки более 20 тыс. км муниципальных и региональных дорог.

«Подмосковный дорожный комплекс готов к зимнему сезону — в работах на региональных и муниципальных дорогах будут задействованы более 3,8 тыс. рабочих и свыше 3,3 тыс. единиц спецтехники. В прошлом году парк техники «Мосавтодора» пополнили 138 комбинированных дорожных машин, а в этом году для противогололедной обработки тротуаров на региональных дорогах закупили 60 новых пескорасбрасывателей», — сообщил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ходе подготовки к зиме на всех производственных площадках «Мосавтодора» проверили состояние техники, наличие расходных материалов и общее состояние территорий.

Для противогололедной обработки до конца года подготовлено более 900 тыс. тонн противогололедных материалов, для складирования снега в Подмосковье будут организованы специализированные места.

Все работы будут контролироваться с помощью специализированной программы СКПДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил важность усиления подготовки дорожных и транспортных служб к зиме.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал Воробьев.