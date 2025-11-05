Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание автодорог

Дорожные службы Московской области перешли на зимнее содержание, обеспечивать своевременную уборку снега и безопасное дорожное движение на региональных дорогах будут более 2 тысяч дорожных рабочих, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для работ на региональных дорогах Подмосковья подготовлено и переоборудовано 2,7 тыс. единиц специальной техники: комбинированных дорожных машин, тракторов и автогрейдеров, а также около 550 ручных роторов и щеток, пескоразбрасывателей, роторов для тракторов и погрузчиков для уборки тротуаров и посадочных площадок. В ходе подготовки к зиме на всех производственных площадках Мосавтодора проверили состояние техники, наличие расходных материалов и общее состояние территорий. Также подготовили более 690 тысяч тонн противогололедных материалов, для складирования снега более чем в 40 округах уже определены специализированные места», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

До наступления календарной зимы дорожники будут мониторить погодные условия, и в случае минусовой температуры, проведут обработку дорожной сети противогололедными материалами для обеспечения безопасного движения.

В рамках зимнего содержания специалисты продолжат устранять дефекты дорожного полотна. В зависимости от температурного режима, для ремонта ям будет использоваться холодная смесь (до -5°C) или литая асфальтобетонная, которая отличается более жидкой консистенцией, что позволяет укладывать ее без применения специальных уплотняющих машин. Она может быть использована при различных погодных условиях и температурах, что делает ее удобной для проведения работ в труднодоступных местах или при необходимости оперативного ремонта.

Все работы будут контролироваться с помощью специализированной программы СКПДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил важность усиления подготовки дорожных и транспортных служб к зиме.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал Воробьев.