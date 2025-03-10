Дорожные службы Подмосковья переходят на весенне-летний формат работы

Весной перед дорожным комплексом Подмосковья стоит задача по уборке дорог, тротуаров, мостов, путепроводов, остановок, дорожных знаков и ограждений. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

В Московской области протяженность муниципальных дорог составляет более 28 тыс. км, региональных — свыше 14 тыс. км, федеральных — почти 3 тыс. км. Дорожные службы приступили к генеральной уборке всей дорожной сети.

По словам Сибатулина, за период с 1 января по 9 марта 2025 года количество жалоб уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жителей больше всего волнуют такие темы, как мусор на дорогах, ямы и разрушения, ремонт покрытия, а также снег и наледь.

Основной проблемой остается уборка мусора. Сибатулин поручил главам муниципалитетов и Мосавтодору усилить работы в этом направлении. Также он призвал не снижать высокие темпы ямочного ремонта.

Ранее Андрей Воробьев назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал губернатор.