Дорожные службы Подмосковья обследовали более 10 тыс остановочных павильонов

Специалисты «Мосавтодора» обследовали больше 10 тысяч остановочных павильонов на региональных дорогах Московской области и начали активно приводить их в порядок, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники выявили свыше 250 дефектов на остановочных пунктах — поврежденные стенки павильонов из стекла и поликарбоната, сломанные лавочки, урны. Уже отремонтировали 230 павильонов, обеспечив пассажирам комфорт и безопасность при ожидании транспорта.

В Волоколамске остекление заменили на остановках «Почта», «Прохорово» и «Фабричный поворот», а в Подольске — на остановках «Фетищевская улица», «Улица 43-й Армии» и «Стадион Весна». Также отремонтировали остановки «Спорткорпус» в Рошале, «Полиграфический комбинат» и «Гидроузел» в Можайске. В Орехове-Зуеве восстановили остекление на остановке «Больница № 8», в Долгопрудном — на остановках «Кафе» и «ул. Заводская», а на остановках «Булочная (ДК Старт)» в Луховицах и «МЦД Кучино» в Балашихе заменили поврежденные листы поликарбоната.

Также специалисты «Мосавтодора» продолжают работы по ликвидации ям на дорогах и тротуарах, а еще следят за состоянием дорожных знаков, ограждений, искусственных неровностей и светофоров. Все работы по содержанию дорожной сети контролируются через автоматизированную систему СКПДИ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.