Дорожные службы Подмосковья обработали против скользкости региональные дороги

сегодня в 14:18

Дорожные службы Московской области провели противогололедную обработку на региональной сети в ночь на среду в связи с резким понижением температуры и осадками в виде мокрого снега. В работах были задействованы более 360 комбинированных дорожных машин и тракторов, сообщили в Минтрансе Подмосковья, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«За ночь специалисты Мосавтодора обработали противогололедными материалами порядка 12,7 тысяч км региональных дорог, в том числе опасные участки. Дорожные службы Подмосковья продолжают мониторить погодные условия и проводить необходимые работы, чтобы обеспечить комфортный проезд личного и общественного транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По прогнозам, температура в Московском регионе к выходным снизится ночью до -8 градусов, возможны гололедица, а также мокрый снег.

В ведомстве призвали автомобилистов не выезжать на летней резине, быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. При возникновении чрезвычайной ситуации, поломке или ДТП следует незамедлительно позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.