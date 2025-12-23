Дорожные службы Подмосковья дважды обработали региональные дороги от гололеда

Дорожные службы Московской области 22 и 23 декабря провели два цикла противогололедной обработки региональных дорог из-за резкого похолодания и снегопада, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В течение суток 22 декабря и в ночь на 23 декабря дорожники Подмосковья обработали противогололедными материалами около 10,7 тысячи километров региональных дорог, включая опасные участки. Для работ было задействовано около 400 комбинированных дорожных машин и тракторов.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что специалисты Мосавтодора провели два цикла обработки за сутки. На 23 декабря запланирован выход на линии примерно 220 комбинированных дорожных машин и более 1 тысячи дорожных рабочих для обеспечения безопасного проезда транспорта.

В регионе сохраняется морозная погода до -11°, местами наблюдается гололедица. В ближайшие дни ожидается потепление, сильный ветер и снег. Водителей призвали не использовать летнюю резину, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными на дорогах. В случае чрезвычайных ситуаций рекомендуется обращаться по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.