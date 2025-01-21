Дорожные службы обновляют знаки и чистят тротуары на дорогах Долгопрудного

Снега на улицах Долгопрудного почти не осталось. Но работы у дорожных служб меньше не стало. Сотрудники продолжают наводить порядок на подведомственных территориях. На дорогах города Долгопрудный во вторник работают 12 единиц различной техники и 23 рабочих, занимающихся ручной уборкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проводится ручная и механизированная обработка тротуаров, посадочных площадок, уборка урн и мусора, правка и замена дорожных знаков, ямочный ремонт и другие мероприятия.

Работы осуществляются на Новом шоссе, в районе путепровода Хлебниково, на улицах Заводская, Госпитальная, Советская, Станционная, Горького, Ленинградская, Народная, Железнодорожная, Первомайская, Дирижабельная, Набережная и в других частях округа.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.