Дорожные службы Люберец приступили ко второму этапу уборки дорог

В городском округе Люберцы дорожные службы приступили ко второму этапу летнего содержания автомобильных дорог. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

«На территории городского округа Люберцы проводятся работы по уборке смета, очистке придорожных полос от мусора, мойке и покраске остановок и ограждений, а также мойке проезжей части и тротуаров. На дорогах задействованы специальный пылесос и прицепная подметально-уборочная машина „Бродвей“. Завершить генеральную уборку планируется к 1 мая», — отмечается в сообщении.

Кроме того, выполняется ямочный ремонт, а также ремонт дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей.

Для выполнения работ задействовано 79 единиц специализированной техники и более 120 дорожных рабочих.

⁣Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.