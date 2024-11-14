Дорожные службы Люберец перешли на зимнее содержание дорог

В начале ноября дорожные службы городского округа Люберцы уже провели цикл уборки и обработки дорог, тротуаров и посадочных площадок. В работах на муниципальных и региональных дорогах зимой будут задействованы 105 единиц спецтехники и более 140 дорожных рабочих. Для противогололедной обработки улично-дорожной сети заготовлено 7,9 тыс. тонн противогололедной смеси и 2 тыс. тонн реагента. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках перехода к зимнему содержанию проведены проверки техники и производственных баз подрядных организаций. В зимний период одной из важнейших задач является обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по дорогам. Важно избежать дорожно-транспортных происшествий во время снегопадов.

Подрядные организации в первую очередь обрабатывают опасные участки дорог: съезды, крутые повороты и подъемы, а также эстакады и путепроводы. Особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта и проездам к социально значимым объектам. После окончания снегопада в первую очередь очищаются и обрабатываются дороги и тротуары с интенсивным движением.

Не позднее 12 часов после окончания снегопада очищаются внутриквартальные проезды и грунтовые дороги. В течение трех суток после окончания снегопада производятся работы по вывозу снега.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил важность усиления подготовки дорожных и транспортных служб к зиме.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать, как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал Воробьев.

Большинство работ планируют завершить до конца текущего месяца. Губернатор добавил, что каждое мероприятие по подготовке к зиме должно быть заведено в цифровую систему.

В предстоящий зимний период для уборки дорог будет привлечено более 3,3 тыс. единиц техники, 3,8 тыс. человек. Проведут работу по подготовке песко-соляной смеси и реагентов.