Дорожные службы Люберец круглосуточно проводят уборку улично-дорожной сети

сегодня в 18:02

Дорожные службы городского округа Люберцы в круглосуточном режиме продолжают уборку улично-дорожной сети. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Круглосуточно на территории городского округа Люберцы проводятся работы по очистке и противогололёдной обработке проезжей части, тротуаров, посадочных площадок, а также по уборке урн и мусора», — отметил Волков

По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 января, до 21:00 в Московской области ожидаются ледяной дождь, мокрый снег, на дорогах возможно образование гололедицы.

«Дорожные службы округа мониторят ситуацию и проводят необходимые работы по обеспечению безопасного проезда. Уважаемые водители! Будьте аккуратны на дорогах, не спешите, соблюдайте скоростной режим!» — подчеркнул Владимр Волков.

При возникновении вопросов, связанных с содержанием автомобильных дорог, можно позвонить по телефонам: 8 (498) 732-80-08 (доб.206, доб.225).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.