Дорожные службы ликвидировали более 800 ям в Раменском и Бронницах за неделю

Дорожные службы устранили порядке 830 дефектов покрытия в течение недели в 2 округах региона — в Раменском и Бронницах. Ямочность ликвидировали как на региональных дорогах, так и на муниципальной дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специалисты «Мосавтодора» провели ямочный ремонт на региональных дорогах. В Раменском ямы ликвидировали в селе Загорново, в деревнях Кузяево и Поповка, а также в поселках Быково и Ильинский. В Бронницах ямы устранили на Пушкинской улице.

В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается во всех округах Подмосковья. Завершить активную стадию данного вида работ планируется до 1 мая. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Работы сейчас выполняются литой и холодной асфальтобетонными смесями, а качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.