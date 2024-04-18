Дорожные службы ликвидировали более 2 тыс ям в трех округах Подмосковья

Дорожные службы устранили за неделю более 2 тыс. дефектов покрытия на региональной и муниципальной дорожной сети. Работы провели в Долгопрудном, Мытищах и Пушкине, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На региональных дорогах ямы ликвидировали специалисты «Мосавтодора». В Долгопрудном ямочный ремонт провели на проспекте Пацаева, улицах Комсомольская и Парковая, а также в микрорайоне Хлебниково на Новом шоссе, в Мытищах — на Пироговском шоссе, в поселке Поведники и в деревне Лысково, а в Пушкине — на Пушкинском шоссе, на улице Зеленая Роща, а также в мкр. Заветы Ильича на улице Энтузиастов.

В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается не только в указанных городах, но и во всех округах Подмосковья. Завершить активную стадию данного вида работ планируется до 1 мая. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия.

Работы сейчас выполняются литой и холодной асфальтобетонными смесями, а качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.