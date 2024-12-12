Дорожные службы Коломны перешли на зимнее содержание дорог

Дорожные службы городского округа Коломна перешли на зимнее содержание дорог. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции по Московской области в округе определили участки на автодорогах, требующие особого внимания — это улица Железнодорожная в Озерах, улицы Пароходная и Суворова в Коломне и другие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В нашем округе — 1 274 километра муниципальных автомобильных дорог. В рамках зимнего содержания мы заключили контракты с подрядными организациями. Подготовили пескобазы по пяти адресам и три площадки для складирования снега, а также более 18 тыс. тонн пескосоляной и пескогравийной смеси», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Коломна Кирилл Казаков.

Еще до наступления холодов в округе прошел смотр техники, которую задействуют подрядчики в зимний период. Это 47 единиц автотранспорта — комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры, самосвалы, погрузчики и роторы. Обслуживать автопарк техники будут 77 дорожных рабочих.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов отметил важность усиления подготовки дорожных и транспортных служб к зиме.

«Чтобы в снегопад и мороз каждый автобус приходил вовремя на остановку, а люди не застревали в пробках, вся система должна работать как часы. Предыдущая зима была снежной, мы фиксировали жалобы на состояние дорог, тротуаров. Поэтому сейчас особенно важно усилить подготовку к этой работе», — сказал Воробьев.

Большинство работ планируют завершить до конца текущего месяца. Губернатор добавил, что каждое мероприятие по подготовке к зиме должно быть заведено в цифровую систему.

В предстоящий зимний период для уборки дорог будет привлечено более 3,3 тыс. единиц техники, 3,8 тыс. человек. Проведут работу по подготовке песко-соляной смеси и реагентов.