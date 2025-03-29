Дорожные службы Домодедово вышли на субботник

В городском округе Домодедово дорожные службы проводят субботник. В уборке муниципальных автомобильных дорог задействованы 43единицы техники и 78 рабочих, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Собирают смет, моют дороги и тротуары, освежают краску на остановках и ограждениях.

«До середины апреля завершим мойку и покраску остановочных павильонов. На протяжении всего весенне-летнего сезона регулярно будем убирать смет и мусор, мыть проезжую часть и косить траву», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

В Московской области проходит месяц чистоты и благоустройства.

Глава Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, что уже сейчас к уборке улиц и придомовых территорий приступили управляющие организации, предприятия и коммерческие организации.

В апреле в Домодедово пройдет общегородской субботник. О месте и времени будет сообщено позже.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.