Дорожные службы Долгопрудного устанавливают знаки и очищают город от снега

Дорожные службы округа Долгопрудный продолжают очищать город от выпавшего накануне снега и проводят ежедневную уборку территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В четверг на дорогах города работают 24 единицы различной техники и 34 рабочих, занимающихся ручной уборкой.

Проводятся очистка и обработка тротуаров, проезжей части, посадочных площадок и автобусных остановок, уборка мусора, установка дорожных знаков и «лежачих полицейских», ямочный ремонт и другие мероприятия.

Работы осуществляются на улицах Есенина, 25-го Съезда, Заводская, Лаврушинский переулок, Коммунальная, Октябрьская, Павлова, Маяковского, Московская, Циолковского, Набережная, Московское шоссе, Первомайская, Алексеевская, Дирижабельная, Ленинградская, Железнодорожная, в районе путепровода Хлебниково и в других частях округа.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора и другая техника.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.