Дорожные службы Долгопрудного меняют стекла остановок и бордюрные ограждения

Через неделю придет весна. Дорожные службы округа Долгопрудный готовятся к началу нового сезона и продолжают наводить порядок на подведомственных территориях, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как сообщили в отделе транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Долгопрудного, во вторник на дорогах города работают 16 единиц различной техники и 32 рабочих, занимающихся ручной уборкой.

Проводятся очистка и обработка тротуаров, проезжей части, посадочных площадок, ямочный ремонт, замена стекол остановок, металлических бордюрных ограждений, а также уборка мусора в полосе отвода и другие мероприятия.

Работы осуществляются на улицах Заводская, Свердлова, Чапаева, Спортивная, Горького, 25-го Съезда, Госпитальная, Железнодорожная, Советская, Ленинградская, Станционная, Первомайская, Дирижабельная, Набережная, в районе путепровода Хлебниково и в других частях округа.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы и другая техника.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.