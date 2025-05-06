Дорожные ограждения отремонтировали в семи округах Подмосковья

Так, ремонтные работы провели в черте городов: ул. Набережная Циолковского в Жуковском, ул. 1-я Железнодорожная в Можайске, проспекте Мира во Фрязине, Олимпийском проспекте в Мытищах. А также ограждения восстановили в Балашихе на ул. Агрогородок в деревне Черное и на Леоновском шоссе в черте города. Дорожники починили ограждения и на 29-м км Волоколамского шоссе г. о. Красногорска и на дороге в деревне Брехово г. о. Химки.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты «Мосавтодора» проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.