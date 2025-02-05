Дорожные ограждения отремонтировали в 9 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в девяти городских округах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Ограждения восстановили на городских улицах: ул. Пушкина в Серпухове, ул. Чайковского в Ступине, ул. Центральной в Балашихе, ул. Смирновской в Люберцах, ул. Полосухина в Можайске, ул. Ленина в Озерах и на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде.

Также починили ограждения на Старосимферопольском шоссе в деревне Манушкино г. о. Чехов, на 53-м км Каширского шоссе и на ул. Вокзальной в селе Ям г. о. Домодедово.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты Мосавтодора проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.