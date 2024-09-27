Дорожные ограждения отремонтировали в 7 округах Подмосковья

Работы по восстановлению ограждений провели на улицах Пушкинской и 2-й Центральной в Дмитрове, ул. Ново-Никольской в Красногорске, ул. Жуковского в Жуковском, ул. Станционной в Королеве, ул. Ильича в Ногинске Богородского округа, а также на 29-м км Каширского шоссе в городе Видное Ленинского округа и на Осташковском шоссе в деревне Бородино округа Мытищи.

Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений.

Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги. Обследование дорожной сети проводится еженедельно, особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения, и при необходимости проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.