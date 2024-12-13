Дорожные ограждения отремонтировали в 7 округах Подмосковья

Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Дорожники отремонтировали ограждения, расположенные на Речном проезде в Жуковском, ул. Мира в Мытищах, ул. Ленина в Красногорске, проспекте Мира во Фрязине, проспекте Науки в Пущине, а также на Лихачевском проезде в Долгопрудном и на Южном проспекте в дачном поселке Удельная Раменского округа.

Обследование региональных дорог проводится еженедельно, особое внимание уделяют состоянию покрытия и элементам, влияющих на безопасность дорожного движения — ограждениям, искусственным неровностям, светофорным объектам, знакам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.