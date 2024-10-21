Дорожные камеры Подмосковья готовятся объединить в новую информсистему

В Московской области планируется объединить все дорожные камеры в новую государственную информационную систему. Как считают власти региона, это нужно для мониторинга дорожного движения и повышения уровня антитеррористической защищенности, сообщает «Коммерсант» .

В этой системе будут аккумулировать сведения обо всех проездах машин в зоне контроля камер. ГИС нужна для мониторинга дорожного движения и уменьшения тяжести последствий ДТП, а еще для повышения антитеррористической защищенности.

ИИ будет собирать и анализировать данные с камер на дорогах. Всего на сегодняшний день в Подмосковье установлено 1,85 тыс. стационарных и 200 передвижных устройств.

Как считает глава рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов, планы властей региона по созданию ГИС связаны с новыми правилами.

1 сентября вступил в силу федзакон, по которому ужесточаются требования к установке и эксплуатации комплексов фото- и видеофиксации. Поэтому многие субъекты страны выключили часть камер, а некоторые из них переместили. Так, теперь по закону камеры могут располагаться только в строго определенных местах или работать для контроля аварийно опасных участков дорог, которые определяют в ГАИ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Он также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“», — подчеркнул Воробьев.