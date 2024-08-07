Дорожную разметку обновляют вблизи образовательных учреждений Лыткарина

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Особое внимание в Лыткарине уделяется безопасности дорожного движения вблизи городских образовательных учреждений. Перед началом учебного года подрядная организация проводит работы по обновлению светоотражающей разметки, также вблизи школ и детских садов будут приведены в нормативное состояние дорожные знаки и светофоры типа Т7. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Помните, что самое главное для ребенка — ваш личный пример! Пожалуйста, объясняйте ребенку правила безопасного поведения на дороге и соблюдайте ПДД», — сказал глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Всего в городском округе Лыткарино рядом с детскими садами и школами 13 пешеходных переходов, 9 из них уже привели в порядок.

Подрядная организация уже приступила к восстановлению дорожной разметки на улице Колхозной около гимназии № 7 корпуса 2. Все работы будут выполнены до 15 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.