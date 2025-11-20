Дорожники завершили ремонт на мосту у дер Степановка Орехово-Зуевского округа

Дорожные службы завершили работы в рамках планово-предупредительного ремонта на мосту через реку Вольную вблизи деревни Степановки Орехово-Зуевского округа. Мост протяженностью 35 м обеспечивает подъезд около 2 тыс. автомобилистов к деревне Авсюнино и Шатурскому шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Среди работ, выполненных на сооружении 1966 года постройки: ремонт деформационного шва, гидроизоляции и переходных плит моста, замена консоли тротуаров. Кроме того, для комфортного и безопасного передвижения всех участников движения мостовики уложили новое асфальтобетонное покрытие и установили перильные и барьерные ограждения, а также нанесли разметку.

В настоящее время подмосковные дорожники проводят дополнительные обследования искусственных сооружений, расположенных на региональных дорогах, для определения следующих объектов ремонта в рамках планово-предупредительных работ по содержанию мостовых сооружений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.