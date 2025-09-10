Дорожники восстановили разметку в 10 округах Подмосковья

Для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты Мосавтодора продолжают работы по восстановлению разметки на региональных дорогах Московской области. Разметку обновили на десяти участках дорог в десяти округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Восстановление разметки — это приоритетный вид работ в рамках летнего содержания дорожной сети. Дорожники в течение всего летнего сезона и в теплый осенний период обновляют разметку пешеходных переходов, а также линейную разметку», — пояснили в ведомстве.

Так, разметку обновили на четырех дорогах в черте городов: улице Октябрьской Революции в Коломне, Большевистском переулке в Дмитрове, Волоколамском шоссе в Красногорске, улице 1 Мая в Егорьевске.

А в малых населенных пунктах работы провели на 61-м км Старого Симферопольского шоссе в Чехове, улице Зубовской в поселке Зубово г. о. Клин, улице Пушкинской в поселке Летний Отдых Одинцовского округа, улице Праволинейной в поселке городского типа Ильинский Раменского округа, Центральной улице в селе Кудиново Богородского округа и на Осташковском шоссе в деревне Бородино г. о. Мытищи.

В ведомстве отметили, что в рамках работ по летнему содержанию специалисты «Мосавтодора» продолжают ямочный ремонт, уборку мусора и мойку дорог, ограждений и тротуаров, а также ремонтируют искусственные неровности, ограждения, остановочные павильоны, знаки, линии наружного освещения и светофоры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.