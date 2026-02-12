Дорожники восстановили освещение на региональных дорогах в 12 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали линии освещения на дорогах в 12 городских и муниципальных округах Московской области в рамках зимнего содержания, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы по восстановлению светильников и неисправных линий освещения прошли на пяти городских дорогах: Лесной улице в Луховицах, Пушкинской улице в Егорьевске, Знаменской улице в Красногорске, Московской улице во Фрязине и Школьной улице в Подольске.

В малых населенных пунктах ремонт провели на Островецком шоссе в деревне Верея Раменского округа, Трехгорной улице в поселке Трехгорка Одинцовского округа, на 4-м километре Осташковского шоссе между деревнями Ховрино и Бородино городского округа Мытищи, а также на дорогах в селе Спас-Угол Талдомского округа и в деревне Соколово городского округа Клин.

В Сергиево-Посадском округе восстановили линии освещения на дорогах в деревнях Рязанцы и Селково, а также на Московском шоссе в окружном центре.

В министерстве отметили, что дорожники еженедельно обследуют региональную сеть для поддержания инфраструктуры, влияющей на безопасность движения, в нормативном состоянии. Это включает освещение, светофоры, дорожные знаки и искусственные неровности.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.