Дорожники восстановили бордюрный камень на 50 участках дорог Подмосковья

С начала июня специалисты «Мосавтодора» восстановили бордюрный камень более чем на 50 участках региональных дорог Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы провели на следующих дорогах в деревне Истомино Сергиево-Посадского округа, селе Макеево м. о. Зарайск, селе Карачарово Волоколамского округа, поселке Лесные Поляны Пушкинского округа, деревне Машково г. о. Люберцы и у остановки «Дачи» в Луховицах. А также восстановительные работы провели на 51-м км Старого Симферопольского шоссе в Подольске, ул. Школьной в поселке Серебярные Пруды, ул. Пристанционной в Ступине, ул. Пролетарской в Серпухове и Лихачевском шоссе в Химках.

Бордюрный камень обозначает край проезжей части и отделяет тротуар или посадочную площадку от дорожного полотна, это помогает пешеходам и водителям лучше ориентироваться на дороге и обеспечивает безопасность движения. Кроме того, он предотвращает затекание воды и грязи с проезжей части на пешеходную зону и фиксирует тротуарные и дорожные покрытия, не давая им смещаться и разрушаться под воздействием транспортных и пешеходных нагрузок.

В ведомстве отметили, что специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование дорожной сети. В ходе этих проверок особое внимание уделяется состоянию дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, а также дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.