Дорожники в Рузе оперативно устранили незаконную свалку

«Установлено, что неизвестные лица сбросили вблизи автодороги крупногабаритный строительный мусор, преимущественно лом железобетона, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Наши сотрудники обследовали свалку и выдали ГБУ представление о ликвидации последствий нарушения».

Как сообщили в «Мосавтодоре», на сегодняшний день отходы вывезены на законные места размещения, земли приведены в порядок, обустроено металлическое барьерное ограждение, установлен информационный щит о запрете свалки мусора. Кроме того, ГБУ обратилось в ОМВД по Рузскому городскому округу с заявлением о привлечении к установленной законом ответственности лиц, виновных в несанкционированном размещении строительных отходов. Руководству производственного комплекса «Рузский» ГБУ дано указание усилить контроль за состоянием полосы отвода автодороги на обслуживаемой территории.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.