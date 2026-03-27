Дорожники в Подмосковье очистили граффити и рекламу на 13 дорогах

Специалисты Мосавтодора устранили несанкционированную рекламу и граффити на 13 региональных дорогах в девяти округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели по итогам обследования объектов дорожной инфраструктуры. От вандальных надписей очистили остановочные павильоны на улице Пролетарской в Балашихе, улице Победы в Ивантеевке и на Октябрьском проспекте в Люберцах.

Граффити также убрали со знаков на улице 50 лет Октября в Красногорске, улице Московской во Фрязине и на путепроводе через железную дорогу на улице Фрунзе в Мытищах. В Зарайске на улице Октябрьской от незаконной рекламы очистили дорожные знаки и остановочный павильон.

Кроме того, рекламу демонтировали со знаков на улице Ленинской в деревне Щельпино округа Воскресенск, с остановочных павильонов на улице Академика Горячкина в поселке Подольской машинно-испытательной станции округа Подольск, а также в Богородском округе — на Бисеровском шоссе в Электроуглях и на дорогах в деревнях Каменки-Дранишниково и Ивашево.

В ведомстве напомнили, что порча элементов дорожной инфраструктуры является правонарушением и может негативно сказаться на безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.