Дорожники убрали граффити и рекламу на дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора за неделю очистили остановки и дорожные знаки от граффити и незаконной рекламы на 10 региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Работы прошли в Раменском, Домодедове, Сергиевом Посаде, Фрязине, Лобне, Химках, Солнечногорске и Ивантеевке, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вандальные надписи удалили с остановочных павильонов на Егорьевском шоссе в деревне Осеченки Раменского округа, на улице Заводской в Ивантеевке и на 47-м км Каширского шоссе в Домодедове. Также от незаконной рекламы очистили остановку в поселке Голубое городского округа Солнечногорск.

Специалисты привели в нормативное состояние дорожные знаки в Сергиевом Посаде на проспекте Красной Армии и улице Вифанской, а также на улице Московской во Фрязине. От граффити очистили знаки на улице Аэропортовской в Лобне, в квартале Свистуха в Химках и на проспекте Мира во Фрязине.

В ведомстве отметили, что обследования региональной дорожной сети проводят регулярно. Это позволяет поддерживать в нормативном состоянии дороги, остановки, знаки, светофоры, ограждения и другие элементы инфраструктуры для обеспечения безопасности и комфорта жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.