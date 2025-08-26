Дорожники Подмосковья завершили ремонт территорий 23 медучреждений

«Ежегодно в Подмосковье мы уделяем внимание состоянию покрытия не только на дорогах, которые являются подъездами к медицинским учреждениям, но и покрытию у территорий больниц, поликлиник, ФАПов. Для комфорта и безопасности пациентов и медицинских работников в этом году дорожники на 23 территориях медучреждений отремонтировали более 44 тыс. кв. м покрытия, в том числе на парковках, и устроили пешеходные дорожки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольшее число территорий отремонтировали в Коломне и Егорьевске — в каждом округе покрытие обновили у 4 учреждений. Так, в округе Коломна отремонтировали территории Коломенской больницы на ул. Октябрьской Революции в г. Коломне и на ул. Ленина в г. Озеры, филиалов психиатрической больницы имени Т. Б. Тимиревой на ул. Партизан в г. Коломне и на ул. Школьной в с. Большое Колычево. А в м. о. Егорьевск отремонтировали территории Егорьевской центральной больницы на улицах 9 Января и Карла Маркса в г. Егорьевске и на ул. Ленинской в п. Шувое и психиатрической больницы в п. Павлова.

Ознакомиться с перечнем отремонтированных территорий можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.