Дорожники Подмосковья завершили работы по ликвидации последствий непогоды

В Одинцовском округе восстановлено движение: на Можайском шоссе в деревне Подлипки — здесь специалисты «Мосавтодора» восстановят тротуар и устроят пропускную трубу в течение двух недель, а также на подъезде к СНТ Клин, на подъезде к СНТ Пронское — здесь дополнительно обустроят водопропускную трубу и укрепят откосы, и на подъезде к СНТ Березка открыт пеший проход — в течение двух недель администрация восстановит дорогу.

Также полностью восстановлен подход к временному мосту в деревню Поречье Рузского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.