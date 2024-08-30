Дорожники Подмосковья завершили подготовку дорожной сети к началу учебного года

В Московской области завершили подготовку дорожной сети к началу учебного года. На дорогах рядом с образовательными учреждениями привели в нормативное состояние пешеходные переходы и подходы к ним, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мы обследовали и привели в норматив более 1700 переходов на региональных и муниципальных дорогах вблизи образовательных учреждений — они соответствуют нормам безопасности, здесь есть разметка, искусственные неровности, ограждения и соответствующее снижение скоростного режима для комфортного и безопасного передвижения учащихся. Также специалисты Мосавтодора завершили ремонт 64 региональных дорог длиной более 180 км, ведущих к образовательным учреждениям», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожники восстановили разметку порядка 680 пешеходных переходов, расположенных на муниципальных и региональных дорогах. А также заменили более 280 знаков, установили свыше 60 светофоров типа Т-7 для привлечения внимания водителей и более 80 искусственных дорожных неровностей. Также обустроили 36 подходов к переходам, а у 77 переходов восстановили перильные ограждения. Чтобы дополнительно обезопасить учащихся порядка 30 переходов обустроили дополнительной подсветкой и проекционной разметкой.

В ведомстве отметили, что к началу учебного года дорожные службы в рамках содержания дорожной сети проверяют и приводят в порядок остановочные пункты и павильоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.