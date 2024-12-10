Дорожники Подмосковья завершили обустройство 160 искусственных неровностей

«Новые искусственные неровности появились на 94 участках региональных дорог в 25 городских округах для снижения скорости. Наибольшее количество асфальтобетонных неровностей установлено в Богородском и Раменском округах, а резинокордовых — в Истре и Талдомском округах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Искусственные неровности обустраивают у пешеходных переходов рядом с социально значимыми объектами, где отмечается интенсивное движение пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где автомобилисты часто превышают скорость.

В Богородском округе новые асфальтобетонные неровности появились, например, на улицах Ильича и Советской Конституции в Ногинске, на Носовихинском шоссе, возле СНТ «Расцвет», в деревнях Бездедово, Афанасово-1 и Марьино-2. В Раменском округе искусственные неровности из асфальтобетона обустроили на дорогах в поселках Рылеево и Ганусово, в рабочем поселке Ильинский на ул. Московской, в селе Софьино, а также в селе Еганово возле церкви и мемориала воинской славы.

Кроме того, резинокордовые искусственные неровности появились в Истре на дорогах в деревнях Обушково и Красновидово, у д. Бужарово и между с. Павловская Слобода и п. Нахабино, а в Талдомском округе — на ул. Дарвина и Тверской в г. Талдоме, а также на дороге в с. Великий Двор.

Ранее дорожники также завершили программу строительства тротуаров вдоль региональных дорог, обустроив более 80 тротуаров протяженностью 68 км.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.