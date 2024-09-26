Дорожники Подмосковья завершают пятый цикл работ в рамках летнего содержания

Дорожные службы Московской области завершают уборочные работы в рамках пятого цикла летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах. В работах задействованы 3,5 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники завершают основные работы, которые были запланированы в рамках пятого цикла работ по летнему содержанию. Обновили разметку 7 тыс. пешеходных переходов и 12,6 тыс. км линейной разметки, при этом на региональных дорогах восстановили почти 3,6 тыс. переходов и 9,2 тыс. км линейной разметки. А также провели мойку ограждений, остановок и проезжей части, окосили нежелательную растительности вдоль придорожных полос», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожники вымыли 12,2 тыс. остановочных павильонов, 2 тыс. км ограждений, 27,5 тыс. км на проезжей части и 5,2 тыс. км на тротуарах. Убрали мусор вдоль 38 тыс. км придорожных полос и окосили траву у дорог протяженностью почти 28 тыс. км.

А еще дорожные службы продолжают ремонтировать ямы, светофоры, ограждения, линии освещения, искусственные неровности, знаки и остановки.

Переход на летнее содержание состоялся в апреле, к пятому циклу работ дорожники приступили в середине августа. Качество проведенных работ контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.