Дорожники Подмосковья вывезли 1 млн кубометров снега

Дорожные службы Подмосковья за три зимних месяца вывезли около 1 млн кубометров снега с региональных дорог, работы продолжаются из-за обильных снегопадов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора ведут масштабную уборку и вывоз снега в рамках зимнего содержания региональной сети. По данным ведомства, объем вывезенного снега стал рекордным за последние годы.

«За три зимних месяца в Подмосковье было уже вывезено порядка 1 миллиона кубометров снега на места, предназначенные для складирования. Это рекорд последних лет, к примеру, в зимние сезоны 2023-24 и 2022-23 было вывезено больше 700 тысяч кубометров снега, а аномально теплой и малоснежной зимой в 2024-2025 — всего 100 тысяч кубометров», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Кроме того, на региональных дорогах провели около 70 циклов обработки проезжей части противогололедными материалами. Для борьбы со скользкостью использовали более 400 тонн пескосоляной смеси.

Ежедневно в уборке задействуют около 450 комбинированных дорожных машин, тракторов и автогрейдеров. В период сильных снегопадов на линию выходит свыше 600 единиц спецтехники.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов не препятствовать работе коммунальных служб и не блокировать проезд уборочной технике. Актуальная информация о дорогах и транспорте размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.