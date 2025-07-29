Дорожники Подмосковья выполнили более 70% работ по содержанию дорог

В Московской области выполнили более 70% работ в ходе четвертого цикла летнего содержания муниципальных и региональных дорог. Ежедневно работают порядка 1,5 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники Подмосковья продолжают работы в рамках четвертого цикла содержания. Одни из главных видов работ этого цикла — восстановление разметки и ликвидация борщевика. Уже обновили 11 тыс. км линейной разметки и разметку 9,9 тыс. пешеходных переходов. Также ликвидировали около 800 га борщевика в полосах отвода», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На региональной сети специалисты «Мосавтодора» убрали мусор на протяжении 9,8 тыс. км и очистили от смета 2,8 тыс. км, вымыли около 500 км ограждений, 10,6 тыс. км проезжей части и 2,1 тыс. км тротуаров, а также окосили траву вдоль 10,8 тыс. км полос отвода.

На муниципальных дорогах дорожники очистили от мусора около 16,6 тыс. км, смет убрали на 3,2 тыс. км, окосили траву вдоль полос отвода длиной 12 тыс. км, вымыли 1,9 тыс. км тротуаров, 12,5 тыс. км проезжей части и 118 км ограждений.

К работам четвертого цикла дорожники приступили в начале июля. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.

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