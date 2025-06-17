Дорожники Подмосковья восстановили разметку более 6 тыс пешеходных переходов

«В летний период дорожники Подмосковья активно восстанавливают разметку на муниципальных и региональных дорогах — уже обновили 7,4 тыс. км линейной разметки и разметку почти на 6,8 тыс. пешеходных переходах для комфорта и безопасности участников движения. Также мы поддерживаем высокие темпы работ по ликвидации дефектов покрытия, уборке смета и мусора и мойке проезжей части», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На региональной сети специалисты убрали мусор на протяжении 14 тыс. км и очистили от смета 7,3 тыс. км, вымыли 2,3 тыс. км ограждений, 13 тыс. км проезжей части и 2,9 тыс. км тротуаров, а также окосили траву вдоль 13,5 тыс. км полос отвода. На муниципальных дорогах дорожники очистили от мусора около 25 тыс. км, смет убрали на 4,4 тыс. км, окосили траву вдоль полос отвода длиной 15,3 тыс. км, вымыли 2,3 тыс. км тротуаров, 14 тыс. км проезжей части и почти 200 км ограждений.

К работам по третьему циклу дорожники приступили в середине мая. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.